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    Ордец: «Поражение от тбилисского «Локомотива» – самое позорное в моей карьере»

    Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мыслями по поводу вылета своей команды из квалификации Лиги Европы.

    • Московская команда проиграла тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.
    • Этот матч стал первым за пять лет для динамовцев в еврокубках.

    – Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы?

    – После таких игр тяжело что-то говорить. Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было.

    100 процентов – это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с «Ахматом», но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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