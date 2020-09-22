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  • Ордец: «Поражение от тбилисского «Локомотива» – самое позорное в моей карьере»

Ордец: «Поражение от тбилисского «Локомотива» – самое позорное в моей карьере»

22 сентября 2020, 00:27
4

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мыслями по поводу вылета своей команды из квалификации Лиги Европы.

  • Московская команда проиграла тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.
  • Этот матч стал первым за пять лет для динамовцев в еврокубках.

– Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы?

– После таких игр тяжело что-то говорить. Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было.

100 процентов – это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с «Ахматом», но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Динамо Локомотив Ордец Иван
Комментарии (4)
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житель СПб
1600737933
Полный ордец....
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Nerlinger
1600746595
Толи ещё будет .... Привыкай
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larinivaneaa
1600750952
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- https://blu.vn/maxim
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FanatSerj
1600758456
Обгадились по крупному, глупо это не признавать, но не вы первые и точно не последние, каждый год +/- такая балалайка. Насчет недооценки сложно сказать, но вот отдачи такой не было, даже если с этим матчем сравнивать, ЛЕ побоку была? А вот болельщикам наоборот лучше бы Тереку проиграли чем такой матч в ЛЕ.
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