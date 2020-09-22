Ордец: «Поражение от тбилисского «Локомотива» – самое позорное в моей карьере»

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мыслями по поводу вылета своей команды из квалификации Лиги Европы.

Московская команда проиграла тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

Этот матч стал первым за пять лет для динамовцев в еврокубках.

– Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы?

– После таких игр тяжело что-то говорить. Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было.

100 процентов – это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с «Ахматом», но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше.