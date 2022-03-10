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  • «Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение

«Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение

10 марта 2022, 20:44
3

В «Химках» не согласны с вердиктом контрольно-дисциплинарного комитета РФС по поводу матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

КДК отказался присуждать московской команде техническое поражение за участие дисквалифицированного форварда Яна Кухты.

По информации «Чемпионата», «Химки» собираются оспорить данное решение.

КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Химки Кухта Ян
Комментарии (3)
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Zlatan2718
1646950174
Только в международном суде в Страсбурге
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vladimir-7
1646975019
Ну и правильно, Химки долбите этот КДК РФС до конца, это здесь они могут всем втирать очки, посмотрим, чем они будут оправдываться в суде. За взятку можно и присесть
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OOOVVV.
1646989441
У сильного всегда бессильный виноват( Крылов) Смиритесь Химки.
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