«Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение

В «Химках» не согласны с вердиктом контрольно-дисциплинарного комитета РФС по поводу матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

КДК отказался присуждать московской команде техническое поражение за участие дисквалифицированного форварда Яна Кухты.

По информации «Чемпионата», «Химки» собираются оспорить данное решение.

КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).

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