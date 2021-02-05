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    Лаша Чагиашвили

    Тренер
    Имя Лаша
    Фамилия Чагиашвили
    Команда Локомотив
    Гражданство Грузия
    Дата рождения 17 февраля 1981
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.02.2021 ЦСКА 0 : 0 Локомотив
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