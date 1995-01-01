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    Новиков – о жребии «Динамо»: «В грузинском футболе всегда хватало техничных игроков»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал итог жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Москвичи сыграют с «Локомотивом» Тбилиси.

    «Понятно, что целенаправленно мы эту команду не изучали. В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры. Поэтому в данном случае могу сказать только общие слова о грузинском футболе: там всегда хватало хороших техничных футболистов, а команды стремятся играть в атакующий футбол. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьезно готовиться», — сказал Новиков.

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    Источник: инстаграм «Динамо»

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