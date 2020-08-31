Жеребьевка квалификации Лиги Европы. «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом»

Стали известны результаты жеребьевки 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси. Матч пройдет в Грузии.
«Тирана» и «Лудогорец» проходят в следующий раунд автоматически
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
«Хаммарбю» — «Лех»
«Маккаби» Хайфа/«Железничар» — «Кайрат»
«Колрейн» — «ТНС»
«Теута» — ФКСБ
«Прогресс» — «Виллем II»
«Сфынтул Георге» — «Партизан»
«Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм Хотспур»
«Гонвед» — «Мальме»
«Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс»
«Ренова» — «Хайдук» Сплит.
«Дунайска Стреда» — «Яблонец»
«Шемрок Роверс» — «Милан»
«Кайсар» — АПОЭЛ
«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»
М.Б-36 — «Мазервелл»
«Бачка Топола» — «Гранада»
«Викинг» — «Абердин»
ЦСКА София — БАТЭ
«Лачи» — «Хапоэль» Б-Ш
«Вентспилс» — «Русенборг»
«Серветт» — «Реймс»
«Олимпия» Любляна — «Зриньски»
«Пяст» — «Хартберг»
«Хибернианс» — «Фехервар»
«Нымме Калью»/«Мура» — «Орхус»
«Нефтчи» — «Галатасарай»
«Гeтеборг» — «Копенгаген»
ОФИ — «Аполлон» Лимасол
«Бала Таун» — «Стандард»
«Ботошани» — «Шкендия»
«Арис» — «Колос»
«Ритеряй» — «Слован» Либерец
«Борац» — «Риу Аве»
«Кукеси» — «Вольфсбург»
«Осиек» — «Базель»
«Буде-Глимт» — «Фехервар».
«Интер» Эскальдес — «Дандолк»
«КуПс» — «Слован» Братислава
«Линфилд» — «Флориана»
«Юргорден» — «Европа»
«Флора» — «Рейкъявик»
«Рига» — «Тре Фьори»
«Силекс» — «Дрита»
«Арарат-Армения» — «Фола Эш»
«Астана» — «Будучность»
«Коннах-Куэй» — «Динамо» Тбилиси
- Матчи Лиги Европы пройдут 17 сентября.
- Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.