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  • Жеребьевка квалификации Лиги Европы. «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом»

Жеребьевка квалификации Лиги Европы. «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом»

31 августа 2020, 14:11
14

Стали известны результаты жеребьевки 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси. Матч пройдет в Грузии.

«Тирана» и «Лудогорец» проходят в следующий раунд автоматически

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

«Хаммарбю» — «Лех»

«Маккаби» Хайфа/«Железничар» — «Кайрат»

«Колрейн» — «ТНС»

«Теута» — ФКСБ

«Прогресс» — «Виллем II»

«Сфынтул Георге» — «Партизан»

«Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм Хотспур»

«Гонвед» — «Мальме»

«Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс»

«Ренова» — «Хайдук» Сплит.

«Дунайска Стреда» — «Яблонец»

«Шемрок Роверс» — «Милан»

«Кайсар» — АПОЭЛ

«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»

М.Б-36 — «Мазервелл»

«Бачка Топола» — «Гранада»

«Викинг» — «Абердин»

ЦСКА София — БАТЭ

«Лачи» — «Хапоэль» Б-Ш

«Вентспилс» — «Русенборг»

«Серветт» — «Реймс»

«Олимпия» Любляна — «Зриньски»

«Пяст» — «Хартберг»

«Хибернианс» — «Фехервар»

«Нымме Калью»/«Мура» — «Орхус»

«Нефтчи» — «Галатасарай»

«Гeтеборг» — «Копенгаген»

ОФИ — «Аполлон» Лимасол

«Бала Таун» — «Стандард»

«Ботошани» — «Шкендия»

«Арис» — «Колос»

«Ритеряй» — «Слован» Либерец

«Борац» — «Риу Аве»

«Кукеси» — «Вольфсбург»

«Осиек» — «Базель»

«Буде-Глимт» — «Фехервар».

«Интер» Эскальдес — «Дандолк»

«КуПс» — «Слован» Братислава

«Линфилд» — «Флориана»

«Юргорден» — «Европа»

«Флора» — «Рейкъявик»

«Рига» — «Тре Фьори»

«Силекс» — «Дрита»

«Арарат-Армения» — «Фола Эш»

«Астана» — «Будучность»

«Коннах-Куэй» — «Динамо» Тбилиси

  • Матчи Лиги Европы пройдут 17 сентября.
  • Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Динамо Локомотив
Комментарии (14)
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andr2112
1598872492
Удачный жребий. Должны побеждать. Удачи!!!
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maior-60
1598872654
Нормально. Вполне проходимый.
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GreyDM
1598872777
К сожалению там играем, от грузин какую-нибудь подлянку можно ждать, но должны проходить,по-любому, даже если полкоманды в страну не пустят.
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portero
1598872777
удачи Динамо! надо проходить, там ребятки на игру серьёзно настроятся....
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alp
1598872863
грузины имеют играть в футбол.. надеюсь, динамо все таки победит
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Ганнибал Лектор
1598873181
Удачи костоломам в ЛЕ
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FanatSerj
1598874709
50 на 50, на выезде, тем более Динамо очень плохо играет когда им надо забивать.
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серега кашин
1598875064
динамо должно проходить грузин, удачи
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Рубинище
1598883850
Если этих не пройти, то вообще нечего Динамо делать в еврокубках. и без разницы где в Грузии или хоть на северном полюсе
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zigbert
1598893847
Плохо что игра на выезде но такие команды надо обыгрывать. Удачи Динамо!
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