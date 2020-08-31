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    Жеребьевка квалификации Лиги Европы. «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом»

    Стали известны результаты жеребьевки 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

    Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси. Матч пройдет в Грузии.

    «Тирана» и «Лудогорец» проходят в следующий раунд автоматически

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

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    «Коннах-Куэй» — «Динамо» Тбилиси

    • Матчи Лиги Европы пройдут 17 сентября.
    • Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5240

      серега кашин 1 час назад

      динамо должно проходить грузин, удачи

      3
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      Рейтинг: +6405

      FanatSerj 2 часа назад

      50 на 50, на выезде, тем более Динамо очень плохо играет когда им надо забивать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1698

      AZ > FanatSerj 1 час назад

      если не проходить такую команду, какой смысл вообще выходить в ЛЕ?? Какой 50 на 50?? Тут 146% должно быть... Ты чего??

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Спартак Имел > AZ 2 минуты назад

      он по прошлому году судит когда наши в европе обосрались, без обид констатация факт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Ужас Бората 2 часа назад

      Удачи!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2312

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Удачи костоломам в ЛЕ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6350

      alp 2 часа назад

      грузины имеют играть в футбол.. надеюсь, динамо все таки победит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41292

      portero 2 часа назад

      удачи Динамо!
      надо проходить, там ребятки на игру серьёзно настроятся....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      GreyDM 2 часа назад

      К сожалению там играем, от грузин какую-нибудь подлянку можно ждать, но должны проходить,по-любому, даже если полкоманды в страну не пустят.

      3
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      Рейтинг: +4490

      maior-60 2 часа назад

      Нормально. Вполне проходимый.

      3
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      Рейтинг: +323

      andr2112 2 часа назад

      Удачный жребий. Должны побеждать. Удачи!!!

      5
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