Новиков – о газоне на стадионе в Тбилиси: «Давно не видел поля такого низкого качества»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков недоволен состоянием газона на стадионе в Тбилиси, где сегодня его команда сыграет с местным «Локомотивом» в матче квалификации Лиги Европы.

«Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, давно я не видел такое поле. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, что есть поле такого качества, очень низкого.

Но команды в равных условиях, поэтому, надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», – сказал Новиков.