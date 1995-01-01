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    Новиков – о газоне на стадионе в Тбилиси: «Давно не видел поля такого низкого качества»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков недоволен состоянием газона на стадионе в Тбилиси, где сегодня его команда сыграет с местным «Локомотивом» в матче квалификации Лиги Европы.

    «Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, давно я не видел такое поле. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, что есть поле такого качества, очень низкого.

    Но команды в равных условиях, поэтому, надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», – сказал Новиков.

    • Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Кто пройдет в следующий отборочный раунд ЛЕ, определится в одном матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Динамо»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2397

      Ганнибал Лектор 59 минут назад

      Вы все равно в регби играете с элементами футбола. Так что вам даже лучше. Удачи динаме, не посрамите Родину!

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