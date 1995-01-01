Новиков – о газоне на стадионе в Тбилиси: «Давно не видел поля такого низкого качества»

Вы все равно в регби играете с элементами футбола. Так что вам даже лучше. Удачи динаме, не посрамите Родину!
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков недоволен состоянием газона на стадионе в Тбилиси, где сегодня его команда сыграет с местным «Локомотивом» в матче квалификации Лиги Европы.
«Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, давно я не видел такое поле. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, что есть поле такого качества, очень низкого.
Но команды в равных условиях, поэтому, надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», – сказал Новиков.
- Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
- Кто пройдет в следующий отборочный раунд ЛЕ, определится в одном матче.