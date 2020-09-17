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    Фомин, Комличенко и Филипп – в стартовом составе «Динамо» на матч с тбилисским «Локомотивом»

    Пресс-служба «Динамо» назвала стартовый состав команды на матч второго раунда квалификации Лиги Европы против тбилисского «Локомотива».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Фомин, Каборе, Н'Жи, Шиманьски, Филипп, Комличенко.

    • Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
    • Кто пройдет в следующий отборочный раунд ЛЕ, определится в одном матче.

    Новиков – о газоне на стадионе в Тбилиси: «Давно не видел поля такого низкого качества»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3358

      AtticusFinch 20 минут назад

      Ордиец?Евгеньев? эти идиоты что ли вторым состав в Европе играть собрались?

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