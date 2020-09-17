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  • Фомин, Комличенко и Филипп – в стартовом составе «Динамо» на матч с тбилисским «Локомотивом»

Фомин, Комличенко и Филипп – в стартовом составе «Динамо» на матч с тбилисским «Локомотивом»

17 сентября 2020, 19:41
11

Пресс-служба «Динамо» назвала стартовый состав команды на матч второго раунда квалификации Лиги Европы против тбилисского «Локомотива».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Фомин, Каборе, Н'Жи, Шиманьски, Филипп, Комличенко.

  • Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
  • Кто пройдет в следующий отборочный раунд ЛЕ, определится в одном матче.

Новиков – о газоне на стадионе в Тбилиси: «Давно не видел поля такого низкого качества»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Динамо»
Лига Европы Локомотив Динамо
Комментарии (11)
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ArReal
1600362014
Ордиец?Евгеньев? эти идиоты что ли вторым состав в Европе играть собрались?
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ArReal
1600363586
Переключайте на Гарри Потера по стс пока не поздно пацаны!эТО ГАВНО СМОТРЕТЬ НЕВОЗМОЖНО!Грузины ещё вышли на игру в еврокубка в футболками с непонятными каракулями вместо фамилий!)
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JTherry
1600365024
Матч-ТВ в своем репертуаре, показывая эту скукотищу по госканалу... так держать((((((( прям, по Степашину: "матч Россия-Грузия" или... игра была равна...)
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Рубинище
1600365484
кое как посм 15 минут..выкл. - может 2й тайм поинтереснее пойдет.
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GM
1600367773
Игра Динамо - это какое-то беспомощное, унылое позорище. 77 минута - 2:0 и полная безнадега.
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anri1703
1600368067
Дырявое динамо вместе с шуниным мудилы раньше времени корону одели .......нет слов только гнев как можно быть такими ушлепками
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anri1703
1600368117
Из года в год мы теряем команду на до группового этапа
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kan85
1600368901
Какая-то обезьяна еще весь матч там стонала
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