Фомин, Комличенко и Филипп – в стартовом составе «Динамо» на матч с тбилисским «Локомотивом»

Пресс-служба «Динамо» назвала стартовый состав команды на матч второго раунда квалификации Лиги Европы против тбилисского «Локомотива».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Фомин, Каборе, Н'Жи, Шиманьски, Филипп, Комличенко.
- Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
- Кто пройдет в следующий отборочный раунд ЛЕ, определится в одном матче.
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Источник: Официальный твиттер «Динамо»