«Балтика» подаст апелляцию на дисквалификацию Талалаева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что клуб подаст апелляцию на его дисквалификацию по итогам матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

«Мы, скорее всего, подадим апелляцию на четвертый матч дисквалификации, который мне приписали за провокацию. Потому что я настаиваю на том, что я никого ни на что негативное не провоцировал. Я просто задерживал игру», – сказал Талалаев.