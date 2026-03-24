Дьяков назвал проблемы в игре «Спартака» при Карседо

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков сказал, как поменялся «Спартак» после назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером команды.
«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.
В чем поменялся «Спартак»? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у «Спартака» нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол», – сказал Дьяков, выступавший также за «Спартак-2».
- Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января.
- В первых четырех играх под его руководством красно-белые пропустили 12 мячей, но затем провели два матча на ноль.
