Дьяков назвал проблемы в игре «Спартака» при Карседо

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков сказал, как поменялся «Спартак» после назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером команды.

«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.

В чем поменялся «Спартак»? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у «Спартака» нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол», – сказал Дьяков, выступавший также за «Спартак-2».