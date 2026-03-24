Дьяков назвал проблемы в игре «Спартака» при Карседо

24 марта, 08:22
6

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков сказал, как поменялся «Спартак» после назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером команды.

«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.

В чем поменялся «Спартак»? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у «Спартака» нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол», – сказал Дьяков, выступавший также за «Спартак-2».

  • Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января.
  • В первых четырех играх под его руководством красно-белые пропустили 12 мячей, но затем провели два матча на ноль.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Дьяков Виталий Карседо Хуан Карлос
Комментарии (6)
ПалкоВводецъ007
ПалкоВводецъ007
Десятку отхватили за три матча. В следующем туре трёшку заглотят. Гыгыгы
andr45
andr45
«Динамо» в четыре матчах первенства пропустило 8 мячей, «Спартак» и ЦСКА 7 мячей. Но все визги несостоявшихся людишек, ни черта не понимающих в футболе експертов обращены в сторону «Спартака») Как же власть имущие ненавидят этот клуб))
ScarlettOgusania
1774335282
сразу чувствуется, наступила менопауза на товарняки сборной, монстры протирки лавок вылезли на свет божий, чтобы "назвать проблемы", Дьяку пойти бы на**й, и по дороге прихватить губера и аршавина, укажите сельдереичу, как играть в защите...)
SLADE2019
SLADE2019
Для чего вытаскивать комментарии, которые ничего нового и позитивного не несут. У кого вообще сильная оборона в РПЛ?
andr45
andr45
ДЬЯКОВ «Очевидно, что у «Спартака» нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля.» И почему во всех сферах нашей жизни царствуют одни дилетанты, сами ничего не добившиеся вследствие своей абсолютной бездарности, но, как писал Чехов «ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят».В футболе есть такое понятие ка «результативные атаки», под которым понимается сумма атак, закончившихся ударом в створ ворот и угловым ударом. Так вот «» Спартак» во втором круге провел 69 подобных атак — 27 ударов в свор ворот и подал 42 угловых удара. Соответственно «Zenitе» - 57 подобных атак (26 и 31) Локомотив 72 (43 и 29) «Динамо» - 68 (32 и 36) ЦСКА —67 ( 23 и 44) Так что, если и кто «не спеша контролирует мяч – контроль ради контроля», то это «Zenitе», столь любезный как Миллеру и Дюкову со сворой глупых и продажных кретинов)
