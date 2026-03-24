Агент Тюкавина рассказал об интересе к игроку в Бундеслиге

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов сообщил об интересе к игроку со стороны клубов немецкой Бундеслиги.
«На уровне разговоров интерес из Бундеслиги есть. Официально в «Динамо» с предложением никто не обращался. Клубы, как правило, делают шорт-листы из пяти-десяти человек, и Костя в них есть, но пока без конкретики», – сказал Сафонов.
- 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.
