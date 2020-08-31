Тренер «Локомотива» Тбилиси: «Динамо – фаворит. Сильный, богатый соперник»

Главный тренер тбилисского «Локомотива» Георгий Чиабришвили заявил, что «Динамо» является фаворитом в их паре.

«В этой паре фаворит – наш соперник, но даже в первом раунде нас считали аутсайдерами. На бумаге одно, а на поле совсем другое. Нам посчастливилось сыграть и второй матч дома.

У нас очень сильный, богатый соперник, который занимает четвертое место в чемпионате России. В их составе 12 игроков сборной России и молодежной сборной. Есть и легионеры из таких стран, как Хорватия, Германия, Польша, Украина, Босния, Нигерия. Я не могу сейчас вдаваться в подробности, потому что «Локомотив» пока готовится к матчу следующего тура чемпионата. После этого мы полностью сконцентрируемся на матче с московским «Динамо», – сказал Чибриашвили.