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    Тренер «Локомотива» Тбилиси: «Динамо – фаворит. Сильный, богатый соперник»

    Главный тренер тбилисского «Локомотива» Георгий Чиабришвили заявил, что «Динамо» является фаворитом в их паре.

    «В этой паре фаворит – наш соперник, но даже в первом раунде нас считали аутсайдерами. На бумаге одно, а на поле совсем другое. Нам посчастливилось сыграть и второй матч дома.

    У нас очень сильный, богатый соперник, который занимает четвертое место в чемпионате России. В их составе 12 игроков сборной России и молодежной сборной. Есть и легионеры из таких стран, как Хорватия, Германия, Польша, Украина, Босния, Нигерия. Я не могу сейчас вдаваться в подробности, потому что «Локомотив» пока готовится к матчу следующего тура чемпионата. После этого мы полностью сконцентрируемся на матче с московским «Динамо», – сказал Чибриашвили.

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    Источник: Официальный сайт тбилисского «Динамо»

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