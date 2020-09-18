Новиков – о вылете из ЛЕ от тбилисского «Локомотива»: «Недооценки не было. Безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарии после матча второго раунда квалификации Лиги Европы против тбилисского «Локомотива», в котором московская команда проиграла со счетом 1:2.

– Матч проходил с нашим преимуществом. «Локомотив» играл на своих сильных сторонах – компактно в обороне и с быстрым переходом к атаке. Они выжали максимум. Мы свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли.

– Была недооценка соперника?

– Недооценка – это глупости. Конечно, ее не было. Мы серьезно отнеслись к «Локомотиву». Это хорошая команда, которая, как я уже говорил, здорово переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит.

- Главная причина поражения?

– Безусловно, мы приехали за победой. Что не получилось? Реализовать моменты, которые создали. Плюс много ошибок в обороне. Где-то соперник заставлял это делать, где-то сами ошибались.

– Что сказали футболистам в раздевалке?

– Что говорится в раздевалке, то там должно и оставаться.

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