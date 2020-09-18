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  • Новиков – о вылете из ЛЕ от тбилисского «Локомотива»: «Недооценки не было. Безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли»

Новиков – о вылете из ЛЕ от тбилисского «Локомотива»: «Недооценки не было. Безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли»

18 сентября 2020, 00:23
11

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарии после матча второго раунда квалификации Лиги Европы против тбилисского «Локомотива», в котором московская команда проиграла со счетом 1:2.

– Матч проходил с нашим преимуществом. «Локомотив» играл на своих сильных сторонах – компактно в обороне и с быстрым переходом к атаке. Они выжали максимум. Мы свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли.

– Была недооценка соперника?

– Недооценка – это глупости. Конечно, ее не было. Мы серьезно отнеслись к «Локомотиву». Это хорошая команда, которая, как я уже говорил, здорово переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит.

- Главная причина поражения?

– Безусловно, мы приехали за победой. Что не получилось? Реализовать моменты, которые создали. Плюс много ошибок в обороне. Где-то соперник заставлял это делать, где-то сами ошибались.

– Что сказали футболистам в раздевалке?

– Что говорится в раздевалке, то там должно и оставаться.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Локомотив Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (11)
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Даркуш05
1600392508
Вообще то головы забивать надо чтобы выиграть. С пенальти забили и всё. Физрук
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AZ
1600396232
Еще такой спокойный, аж раздражает...
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maior-60
1600405631
Странно, почему сам в отставку сразу не подал. Видимо, напоследок еще отступные по контракту отсосать хочет.
Ответить
erma
1600408336
Залепи свое дуло. нужно было играть в атаке, а не в обороне, тогда что-то бы получилось. Вечные терпилы.
Ответить
matelot
1600412036
– Что сказали футболистам в раздевалке? -- Попрощался.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1600413723
Да уж, в обороне у вас полный ордец!
Ответить
polt
1600413935
"– Безусловно, мы приехали за победой... " А грузины были против и не подарили ее вам.
Ответить
Дядя Серёжа
1600428303
Шунин "Великой" правой 2 блюдечка с голевой каёмочкой...
Ответить
serppion
1600430185
В таблице коэффициентов УЕФА мы, вроде, идем седьмыми. А в первой девятке рейтинга мы единственные уже потеряли участника. Может, седьмое место слишком высокое для нас? Может, наше место во втором десятке? А, Динамики?
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Алексей новый
1600520561
Нелепое мямлянье!
Ответить
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