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  • Футболист «Чертаново», избивший игрока юношеского «Локомотива», дисквалифицирован на шесть месяцев

Футболист «Чертаново», избивший игрока юношеского «Локомотива», дисквалифицирован на шесть месяцев

18 марта 2021, 19:25
4

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для игрока «Чертаново» Никиты Салтыкова, который избил футболиста юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева после матча ЮФЛ.

  • Инцидент произошел 13 марта.
  • Пострадавший не смог принять участие в заседании КДК из-за черепно-мозговой травмы.

«КДК на основе показаний всех участвующих в деле лиц, а также представленных видеозаписей установил, что массовой драки по смыслу Дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было. Основной эпизод произошел уже на выходе из подтрибунного помещения, где игрок «Чертаново» Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой, в результате оказав на него физическое воздействие.

Никита Салтыков, а также руководство ФК «Чертаново» на заседании принесло извинение Максиму Шнапцеву, его родителям, а также ФК «Локомотив».

КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова за данные неправомерные действия в отношении игрока соперника на шесть месяцев, из которых четыре месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он был оштрафован на 15 000 рублей.

За необеспечение безопасности после матча, которое привело к серьезным последствиям, ФК «Локомотив» был оштрафован на 50 000 рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: Инстаграм ЮФЛ
Россия Чертаново Локомотив
Комментарии (4)
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Bulat Sultanov
1616086566
А уголовка этому животному не светит?
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фанат джигурды
1616086783
Игрок Локомотива пострадал, и клубу штраф в 3 с копейками раза больше, чем виновному. Да здравствует наш суд- самый гуманный суд в мире!!! (с)
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Dguffin
1616089440
Вы там охренели? Там не раз на раз был, там эти животные толпой набросились. Это бред
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