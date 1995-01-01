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    Экс-агент Абрамов: «Игроки «Локомотива» Тб получают в десять раз меньше, чем футболисты ФНЛ»

    Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, сравнил зарплаты футболистов тбилисского «Локомотива» и их российских коллег. Несмотря на меньшие деньги, грузины выбили «Динамо» из Лиги Европы.

    «Все грузинские футболисты «Локомотива» мечтают только об одном: все хотят в Россию. В России можно получать 10 тысяч евро просто так, играя в ФНЛ. Вот они бы хотели найти местечко, где могли бы получать такие деньги. Им платят ровно в десять раз меньше, чем в ФНЛ. Они готовы бегать, играть, показывать великолепный футбол», – сказал Абрамов.

    • Абрамов был агентом еще в СССР.
    • Он работал в «Совинтерспорте».
    • Абрамов написал книги о деньгах в футболе.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1228

      Tsigan 44 минуты назад

      Многие футбольные страны отстали в последнее время из-за того что футбол стал игрой богачей что в корне меняет эту игру.

      0
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      Рейтинг: +4

      glazoemcevleo 1 час назад

      Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это мегаштука, а вычитал здесь ---- https://cutt.us/maxxim

      0
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      Рейтинг: +1493

      altezzik 2 часа назад

      Отменить лимит. И будут у нас в чемпионате и балканцы, и грузины, и африканцы, и только талантливые россияне. А не все подряд, у кого паспорт.

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      Рейтинг: +431

      Medved2468 2 часа назад

      Грузины всегда были технарями. Уверен, условную "пару-тройку" достойных игроков для ФНЛ, а может и для РПЛ можно найти.

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