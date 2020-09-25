Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-агент Абрамов: «Игроки «Локомотива» Тб получают в десять раз меньше, чем футболисты ФНЛ»

Экс-агент Абрамов: «Игроки «Локомотива» Тб получают в десять раз меньше, чем футболисты ФНЛ»

25 сентября 2020, 19:40
6

Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, сравнил зарплаты футболистов тбилисского «Локомотива» и их российских коллег. Несмотря на меньшие деньги, грузины выбили «Динамо» из Лиги Европы.

«Все грузинские футболисты «Локомотива» мечтают только об одном: все хотят в Россию. В России можно получать 10 тысяч евро просто так, играя в ФНЛ. Вот они бы хотели найти местечко, где могли бы получать такие деньги. Им платят ровно в десять раз меньше, чем в ФНЛ. Они готовы бегать, играть, показывать великолепный футбол», – сказал Абрамов.

  • Абрамов был агентом еще в СССР.
  • Он работал в «Совинтерспорте».
  • Абрамов написал книги о деньгах в футболе.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. ФНЛ Лига Европы Локомотив Динамо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Medved2468
1601052280
Грузины всегда были технарями. Уверен, условную "пару-тройку" достойных игроков для ФНЛ, а может и для РПЛ можно найти.
Ответить
altezzik
1601052618
Отменить лимит. И будут у нас в чемпионате и балканцы, и грузины, и африканцы, и только талантливые россияне. А не все подряд, у кого паспорт.
Ответить
Tsigan
1601057366
Многие футбольные страны отстали в последнее время из-за того что футбол стал игрой богачей что в корне меняет эту игру.
Ответить
Garrincha58
1601096604
"Пока мы будем обсуждать лимит на легионеров, формат проведения чемпионата, прически футболистов, их машины, мы продолжим бултыхаться там, где бултыхаемся. Необходимо менять сознание и менталитет тех людей, которые работают у нас в футболе. Мы уже проигрываем Азербайджану, Грузии, Израилю… Мы превращаемся в страну третьего футбольного мира. В то время, когда в других отраслях идет подъем, футбол демонстрирует, что это наиболее отсталая наша область. И даже чемпионат мира не смог переформатировать эту матрицу, и все остались при своих ячейках, где все себя неплохо чувствуют, при этом не показывают результат", - сказал Воробьев.
Ответить
Garrincha58
1601096722
Полузащитник Далер Кузяев пообещал дать ответ «Локомотиву» в течение пяти дней. Как пишет «РБ-Спорт», это связано с тем, что у футболиста есть еще вариант с «Краснодаром»., а если бы не было лимита этот Кузя давно бы согласился даже на Тамбов или Крылья Советов
Ответить
Garrincha58
1601096863
убрать лимит снизить в два раза всем без исключения зарплаты и тогда всё наладится как по маслу и будут такие как Кузяева соглашаться на переезд и в чемпионшип или Казахстан или если папашка хочет заработать то пусть едут в Китай или Катар
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
Вчера, 12:57
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
Вчера, 11:59
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
Вчера, 09:51
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+