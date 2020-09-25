Экс-агент Абрамов: «Игроки «Локомотива» Тб получают в десять раз меньше, чем футболисты ФНЛ»

Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, сравнил зарплаты футболистов тбилисского «Локомотива» и их российских коллег. Несмотря на меньшие деньги, грузины выбили «Динамо» из Лиги Европы.

«Все грузинские футболисты «Локомотива» мечтают только об одном: все хотят в Россию. В России можно получать 10 тысяч евро просто так, играя в ФНЛ. Вот они бы хотели найти местечко, где могли бы получать такие деньги. Им платят ровно в десять раз меньше, чем в ФНЛ. Они готовы бегать, играть, показывать великолепный футбол», – сказал Абрамов.