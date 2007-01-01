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    Автор победного гола в ворота «Динамо» Гавашелишвили в прошлом году вылечился от рака

    Журналист Александр Боярский рассказал историю о нападающем тбилисского «Локомотива» Мамии Гавашелишвили, который во вчерашнем матче квалификации Лиги Европы забил победный гол в ворота «Динамо».

    «Оказывается, вчера победный гол в ворота «Динамо» забил футболист, которому в декабре 2018 года поставили диагноз рак. Он был прикован к постели больше девяти месяцев, но сумел выкарабкаться и вернуться на поле. Сейчас он стал героем матча. Зовут парня Мамука Гавашелишвили», – написал Боярский в своем телеграм-канале.

    • «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
    • Гавашелишвили в августе исполнилось 25 лет.
    • В национальную сборную Грузии форвард пока не вызывался.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Александра Боярского

    Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник «Спорт ФМ» и Sportbox. Аудитория в телеграме - более 1,6 тысячи подписчиков, в твиттере - 22 тысячи.

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1547

      FRZZ 55 минут назад

      Молодец! Сильный человек.

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