Автор победного гола в ворота «Динамо» Гавашелишвили в прошлом году вылечился от рака

Журналист Александр Боярский рассказал историю о нападающем тбилисского «Локомотива» Мамии Гавашелишвили, который во вчерашнем матче квалификации Лиги Европы забил победный гол в ворота «Динамо».

«Оказывается, вчера победный гол в ворота «Динамо» забил футболист, которому в декабре 2018 года поставили диагноз рак. Он был прикован к постели больше девяти месяцев, но сумел выкарабкаться и вернуться на поле. Сейчас он стал героем матча. Зовут парня Мамука Гавашелишвили», – написал Боярский в своем телеграм-канале.