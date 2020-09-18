Автор победного гола в ворота «Динамо» Гавашелишвили в прошлом году вылечился от рака

Журналист Александр Боярский рассказал историю о нападающем тбилисского «Локомотива» Мамии Гавашелишвили, который во вчерашнем матче квалификации Лиги Европы забил победный гол в ворота «Динамо».
«Оказывается, вчера победный гол в ворота «Динамо» забил футболист, которому в декабре 2018 года поставили диагноз рак. Он был прикован к постели больше девяти месяцев, но сумел выкарабкаться и вернуться на поле. Сейчас он стал героем матча. Зовут парня Мамука Гавашелишвили», – написал Боярский в своем телеграм-канале.
- «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
- Гавашелишвили в августе исполнилось 25 лет.
- В национальную сборную Грузии форвард пока не вызывался.
Источник: Телеграм-канал Александра Боярского
Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник «Спорт ФМ» и Sportbox. Аудитория в телеграме - более 1,6 тысячи подписчиков, в твиттере - 22 тысячи.