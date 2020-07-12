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РПЛ. «Динамо» обыграло «Крылья», «Оренбург» и «Ростов» голов не забили

12 июля 2020, 20:40
5

В 28-м туре «Динамо» играло дома с «Крыльями Советов» и одержало победу со счетом 2:0.

Оба мячи были забиты с пенальти. На 15-й минуте отличился Максимилиан Филипп, спустя девять минут 11-метровый реализовал Николай Комличенко.

После этой победы «Динамо» набрало 35 очков и поднялось на седьмую строчку. «Крылья Советов» остались на 15-м месте.

В другом матче тура встречались «Оренбург» и «Ростов». Командам отличиться не удалось.

Чемпионат России. РПЛ, 28-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Филипп, 15 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 24 (с пенальти).

Предупреждения: Скопинцев, 32; Комличенко, 34; Рыков, 43; Ордец, 43 – Карпов, 23; Радонич, 40; Лысцов, 68; Комбаров, 90+1; Киселев, 90+3.

Удаление: Плиев, 90+2.

Оренбург – Ростов – 0:0

Предупреждения: Малых, 19 – Норманн, 44.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Оренбург Ростов Комличенко Николай Филипп Максимилиан
Комментарии (5)
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Просто-333
1594575777
Молодцы! Наконец то!!!
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Kurt Angel
1594576382
Жозик - лучший Себа хорошо в игру вошел. Как его не хватало. Игбун, Плиев - это не то что беда, это катастрофа. НУ и Панченко....сколько моментов засрать((( а выход 3 против одного...это ппц(((
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Вальдемар IV
1594576812
ростов играет 4 раза в год против соседей и спартак выкладывается
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Kurt Angel
1594577279
справедливости ради, Ростов себе место в еврокубках обеспечил
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