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    РПЛ. «Динамо» обыграло «Крылья», «Оренбург» и «Ростов» голов не забили

    В 28-м туре «Динамо» играло дома с «Крыльями Советов» и одержало победу со счетом 2:0.

    Оба мячи были забиты с пенальти. На 15-й минуте отличился Максимилиан Филипп, спустя девять минут 11-метровый реализовал Николай Комличенко.

    После этой победы «Динамо» набрало 35 очков и поднялось на седьмую строчку. «Крылья Советов» остались на 15-м месте.

    В другом матче тура встречались «Оренбург» и «Ростов». Командам отличиться не удалось.

    Чемпионат России. РПЛ, 28-й тур

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Филипп, 15 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 24 (с пенальти).

    Предупреждения: Скопинцев, 32; Комличенко, 34; Рыков, 43; Ордец, 43 – Карпов, 23; Радонич, 40; Лысцов, 68; Комбаров, 90+1; Киселев, 90+3.

    Удаление: Плиев, 90+2.

    Оренбург – Ростов – 0:0

    Предупреждения: Малых, 19 – Норманн, 44.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      Kurt Angel 13 минут назад

      справедливости ради, Ростов себе место в еврокубках обеспечил

      0
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      Рейтинг: +182

      Вальдемар IV 20 минут назад

      ростов играет 4 раза в год против соседей и спартак выкладывается

      0
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      Рейтинг: +29

      Kurt Angel 27 минут назад

      Жозик - лучший
      Себа хорошо в игру вошел. Как его не хватало.
      Игбун, Плиев - это не то что беда, это катастрофа.
      НУ и Панченко....сколько моментов засрать((( а выход 3 против одного...это ппц(((

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      Рейтинг: +34

      alll-333 38 минут назад

      Молодцы! Наконец то!!!

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