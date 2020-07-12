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Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
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Оренбург - Ростов

12.07.2020, Воскресенье, 18:30 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч! Страна Россия. Премьер-лига, 28 тур Оренбург - Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
13 июля, суббота 21:30 Ростов 2:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 14:00 Оренбург 3:0 Ростов
10 тур
6 октября, суббота 16:30 Ростов 0:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Оренбург 2:0 Ростов
1 тур
30 июля, суббота 21:30 Ростов 1:0 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2352

    Январь 59 12 июля 2020, 20:08

    Вот блин косяк . Динамо почти победило, Кончшки почти победили , а вот Оренбург может мой экспресс угрожать . Я то на победу гостей поставил.

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    Рейтинг: +2352

    Январь 59 12 июля 2020, 20:05

    Вот это Оренбург даёт. Реально может сегодня поиметь хотя бы очко. Хотя это очко для них как мертецу припарка. Их судьба уже решена. Они только и смогут , что в чужом огороде погадить. Так сказать уходя громко хлопнуть дверью.

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    Рейтинг: +2382

    kazak161 12 июля 2020, 20:05

    У игроков Ростова просто нет желания играть,так как поступило указание с администрации Ростовской области не выходить в ЛЕ, а "хозяин" этой тупости и подлости губернатор РО Голубев! Эта **** еще четыре года назад давал такое приказание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2382

    kazak161 12 июля 2020, 19:54

    Короче этого ****** губернатора Голубева гнать сраной метлой и чем дальше тем лучше!Мало того что щебня ******** под его управлением на 200 лямов рублей так эта **** и команде палки в колеса встааляет!

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    Рейтинг: +4356

    Yurok161 12 июля 2020, 19:20

    Больно смотреть на такую игру.Кроме удара Мамаева и смотреть не на что.

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > Yurok161 12 июля 2020, 19:25

    без Ерёмы туго, да?

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    Рейтинг: +4356

    Yurok161 > Kurt Angel 12 июля 2020, 19:32

    Да не только в Ереме дело.Физ.кондиции не успели набрать из-за короны.Все таки Ростов единственная команда,которая 2 недели в карантине сидела.Полумолодежный состав никак не тянет те темпы,что показывала команда до карантина.Но,удивляет волевая игра Оренбурга.Команда тоже была практически в той же ситуации,а бьется.Хоть и ставит бронепоезд,но бьется!

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    Рейтинг: +174

    iurylario 12 июля 2020, 19:13

    я сам с оренбурга команда стала марионеткой благодаря своему руководству игроки валите в другие клубы ловить тут нечего

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