Динамо - Крылья Советов

Молодцы! Наконец то!!!
|8 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|8 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|24 тур
|20 апреля, суббота
|16:30
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|10 тур
|6 октября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|24 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|13:30
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|1/8 финала
|29 октября, четверг
|18:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|16 тур
|9 ноября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|27 тур
|5 мая, воскресенье
|13:30
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|10 тур
|21 мая, суббота
|16:15
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|29 тур
|20 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|15 тур
|31 июля, суббота
|21:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|3:1
|Динамо
|6 тур
|25 апреля, суббота
|16:30
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|23 тур
|27 сентября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:3
|Динамо
|9 тур
|7 мая, среда
|20:30
|Динамо
|2:2
|Крылья Советов
|25 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:45
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|11 тур
|26 мая, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|3:2
|Динамо
|21 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|6 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|30 тур
|19 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|15 тур
|10 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Крылья Советов
|20 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|4:1
|Динамо
|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|2 тур
|23 марта, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Крылья Советов
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|22 октября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Динамо
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|23 тур
|27 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|9 тур
|17 мая, среда
|00:00
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|23 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|9 тур
|29 мая, суббота
|00:00
|Динамо
|3:3
|Крылья Советов
|30 тур
|30 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|15 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|20 тур
|6 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|3 тур
|2 апреля, среда
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|2 октября, среда
|00:00
|Динамо
|2:1
|Крылья Советов
|13 тур
|18 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|26 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Динамо
|4:1
|Крылья Советов
|5 тур
|9 мая, вторник
|00:00
|Крылья Советов
|1:4
|Динамо
|24 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Динамо
|7 тур
|16 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|12 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Молодцы! Наконец то!!!
Лучший игрок матча : Жозик должен быть. ЕГо стараниями и сделан результат
Каборе, Плиев - пришли удаляться. Правильно. Зачем играть
Игбуна взяли чтоб устроить геноцид среди болельщиков Динамо
Все логично
ожидал красную в этом матче. Чуйка не подвела
от Плиева на след. матч нас избавили. Уже радует
как.....Панченко....как....
СЛАВА ТЕБЕ ГОСПОДИ!!!!!!!!!!!!!!! убирают этот глагол
одному Радоничу не поигбунить на результат. Молодец. парень.
.
Глаза горят
У Крылья вся игра - сплошной Игбун. Никакая т.е.
Есть глагол "скержаковить". Теперь есть глагол "поигбунить" .
Давно пора Нжи выпускать вместо этого неликвида.
Нжи хоть БЕГАЕТ