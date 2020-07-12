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Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 12 июля 2020
Динамо
12.07.2020, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
15'
М. Филипп (П)
24'
Н. Комличенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
90'
+3
Желтая карточка
Г. Киселев
Красная карточка
З. Плиев
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Комбаров
Замена
А. Соснин
️️️️
Г. Морозов
84'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Игбун
84'
Желтая карточка
И. Ордец
71'
69'
Замена
С. Хади
️️️️
Н. Чичерин
68'
Желтая карточка
В. Лысцов
68'
Замена
Г. Киселев
️️️️
П. Антон
Замена
С. Шиманьски
️️️️
Д. Скопинцев
68'
Замена
З. Плиев
️️️️
Н. Комличенко
68'
56'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Зиньковский
56'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
М. Глушенков
Желтая карточка
В. Рыков
43'
40'
Желтая карточка
Д. Радонич
Замена
К. Панченко
️️️️
М. Филипп
38'
36'
Замена
Д. Радонич
️️️️
Д. Кабутов
Желтая карточка
Н. Комличенко
35'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Комличенко
24'
23'
Желтая карточка
М. Карпов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Филипп
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
5
Пол Антон
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-3-3
1
Шунин
7
Скопинцев
44
Рыков
18
Ордец
18
Морозов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
7
Хильемарк
44
Игбун
26
Филипп
27
Комличенко
3-3-2-1-1
39
Фролов
70
Кабутов
51
Карпов
50
Лысцов
4
Чичерин
8
Гацкан
23
Комбаров
5
Антон
22
Попович
77
Зиньковский
10
Глушенков
44
Игбун
9
Н'Жи
9
Н'Жи
44
Игбун
27
Комличенко
3
Плиев
3
Плиев
27
Комличенко
18
Морозов
23
Соснин
23
Соснин
18
Морозов
7
Скопинцев
17
Шиманьски
17
Шиманьски
7
Скопинцев
26
Филипп
8
Панченко
8
Панченко
26
Филипп
4
Чичерин
7
Хади
7
Хади
4
Чичерин
77
Зиньковский
7
Смирнов
7
Смирнов
77
Зиньковский
10
Глушенков
18
Молчанов
18
Молчанов
10
Глушенков
5
Антон
78
Киселев
78
Киселев
5
Антон
70
Кабутов
9
Радонич
9
Радонич
70
Кабутов
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
39
Максим Данилин
ЦФ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
39
Максим Данилин
ЦФ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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