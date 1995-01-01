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    «Вольфсбург» может выкупить Филиппа у «Динамо» за 10 миллионов

    «Вольфсбург» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере нападающего Максимилиана Филиппа.

    По информации «СЭ», клубы обсуждают возможность выкупа игрока за 10 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что «Вольфсбург» намерен сохранить форварда, а сам немец не хочет возвращаться в Россию.

    • Летом 2019 года «Динамо» купило Филиппа за 20 миллионов евро.
    • В октябре 2020-го «Вольфсбург» арендовал футболиста за 2 миллиона.
    • В прошедшем сезоне он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6051

      серега кашин 11 секунд назад

      для динамо это провал

      0
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      Рейтинг: +158

      Рыжий дьявол 2 минуты назад

      У Вольфсбурга походу с Ларссоном облом , вот и решили выкупить Максимилиана ,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +47529

      portero 3 минуты назад

      Волки нашли дешёвый рынок, РПЛ распродажа на халяву.....

      2
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