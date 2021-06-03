«Вольфсбург» может выкупить Филиппа у «Динамо» за 10 миллионов

«Вольфсбург» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере нападающего Максимилиана Филиппа.

По информации «СЭ», клубы обсуждают возможность выкупа игрока за 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Вольфсбург» намерен сохранить форварда, а сам немец не хочет возвращаться в Россию.