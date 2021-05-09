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Филипп сообщил о нежелании возвращаться в «Динамо»

9 мая 2021, 15:09
13

Форвард Максимилиан Филипп хотел бы остаться в «Вольфсбурге», а не возвращаться по окончании срока аренды в «Динамо». В то же время москвичи рассчитывают на игрока.

«Я хотел бы остаться в «Вольфсбурге». Чувствую себя здесь хорошо, меня отлично приняли», – сказал футболист.

  • «Вольфсбург» планирует выкупить Филиппа.
  • «Вольфсбург» заплатил «Динамо» за аренду Филиппа 2 миллиона евро. В соглашении прописана опция выкупа за 11 миллионов евро.
  • Летом 2019 года «Динамо» купило немца за 20 миллионов евро.

Источник: Kicker
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Вольфсбург Филипп Максимилиан
Комментарии (13)
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deinego77@yandex.ru
1620563648
Правильно сделал.
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deinego77@yandex.ru
1620563784
20 лямов в небо. типично для нашей страны. зато пенсионный возвраст повысили .
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Viper for CSKA
1620567856
Ещё бы он хотел возвращаться. Вольфсбургу бронза и путевка в ЛЧ во всю светит.
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вальтер79
1620570936
правильно фил где рпл а где бундеслига беги фил беги)))))))
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Ганнибал Лектор
1620574451
Думать надо было головой, а не кошельком, когда соглашался в эту бесперспективную мусорную яму
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Olymp2
1620581320
Повезло Динамо, отскочили от козла
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zigbert
1620583208
В последнее время в Динамо он не показывал внятной игры.
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Legion-o
1620585600
А как нам то не хочется, что бы ты возвращался! Если б ты знал!
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FanatSerj
1620718190
Ожидаемо, приехал как будто на праздник, а тут ещё и бегать надо и по ногам бывает прилетает ужас какой то, лучше конечно у мамочки под боком остаться.
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