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    Филипп сообщил о нежелании возвращаться в «Динамо»

    Форвард Максимилиан Филипп хотел бы остаться в «Вольфсбурге», а не возвращаться по окончании срока аренды в «Динамо». В то же время москвичи рассчитывают на игрока.

    «Я хотел бы остаться в «Вольфсбурге». Чувствую себя здесь хорошо, меня отлично приняли», – сказал футболист.

    • «Вольфсбург» планирует выкупить Филиппа.
    • «Вольфсбург» заплатил «Динамо» за аренду Филиппа 2 миллиона евро. В соглашении прописана опция выкупа за 11 миллионов евро.
    • Летом 2019 года «Динамо» купило немца за 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Kicker

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2407

      minaev23 41 минуту назад

      20 лямов в небо. типично для нашей страны. зато пенсионный возвраст повысили .

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      Рейтинг: +4871

      BarStep > minaev23 16 минут назад

      Странная логическая цепочка между уплаченными ФК за игрока деньгами, пенсионным возрастом в стране и и всё это - логично для РФ!
      Если сам понял что сказал - поясни мне, недалёкому..

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      Рейтинг: +2407

      minaev23 43 минуты назад

      Правильно сделал.

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      Рейтинг: +5173

      Cleaner 55 минут назад

      Странно что то, почему это он не хочет в ЧР возвращаться?...

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