Филипп сообщил о нежелании возвращаться в «Динамо»

Форвард Максимилиан Филипп хотел бы остаться в «Вольфсбурге», а не возвращаться по окончании срока аренды в «Динамо». В то же время москвичи рассчитывают на игрока.
«Я хотел бы остаться в «Вольфсбурге». Чувствую себя здесь хорошо, меня отлично приняли», – сказал футболист.
- «Вольфсбург» планирует выкупить Филиппа.
- «Вольфсбург» заплатил «Динамо» за аренду Филиппа 2 миллиона евро. В соглашении прописана опция выкупа за 11 миллионов евро.
- Летом 2019 года «Динамо» купило немца за 20 миллионов евро.
Источник: Kicker