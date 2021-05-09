Филипп сообщил о нежелании возвращаться в «Динамо»

Форвард Максимилиан Филипп хотел бы остаться в «Вольфсбурге», а не возвращаться по окончании срока аренды в «Динамо». В то же время москвичи рассчитывают на игрока.

«Я хотел бы остаться в «Вольфсбурге». Чувствую себя здесь хорошо, меня отлично приняли», – сказал футболист.