«Вольфсбург» намерен выкупить Филиппа у «Динамо»

Управляющий директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке сообщил о желании клуба сохранить нападающего Максимилиана Филиппа, арендованного у «Динамо».
«Если нас устроят условия, то мы бы хотели продолжить работу с ним», – сказал Шмадтке.
- «Вольфсбург» заплатил «Динамо» за аренду Филиппа 2 миллиона евро. В соглашении прописана опция выкупа за 11 миллионов евро.
- Филипп забил 3 гол и отдал 2 ассиста в 20 матчах за «Вольфсбург» в Бундеслиге.
- Летом 2019 года «Динамо» купило немца за 20 миллионов евро.
Источник: Kicker