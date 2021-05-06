«Вольфсбург» намерен выкупить Филиппа у «Динамо»

Управляющий директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке сообщил о желании клуба сохранить нападающего Максимилиана Филиппа, арендованного у «Динамо».

«Если нас устроят условия, то мы бы хотели продолжить работу с ним», – сказал Шмадтке.