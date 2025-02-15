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  • Филипп во время выступления за «Динамо» получил хроническую дисфункцию руки

Филипп во время выступления за «Динамо» получил хроническую дисфункцию руки

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Максимилиан Филипп во время выступления в России получил хроническое повреждение руки.

– Зимой застудил нерв на руке. В Москве сделали три операции и столько же в Германии. Но руку не смогли восстановить. До сих пор кисть вот так висит. Представьте, как он бегает.

– Как же умудрился-то?

– В самолете. Облокотился, задремал, и все. Проснулся – руку не чувствует.

– Вас-то виноватыми не выставили?

– Нет, это не в чартере случилось. Летел «Люфтганзой» то ли в Москву, то ли в Стамбул.

  • Филипп был в «Динамо» в 2019-2021 годах.
  • Игрок провел за клуб 28 матчей, забил 9 голов.
  • Сейчас Филипп во «Фрайбурге».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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15.02.2025 11:42
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