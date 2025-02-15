Филипп во время выступления за «Динамо» получил хроническую дисфункцию руки

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Максимилиан Филипп во время выступления в России получил хроническое повреждение руки.

– Зимой застудил нерв на руке. В Москве сделали три операции и столько же в Германии. Но руку не смогли восстановить. До сих пор кисть вот так висит. Представьте, как он бегает.

– Как же умудрился-то?

– В самолете. Облокотился, задремал, и все. Проснулся – руку не чувствует.

– Вас-то виноватыми не выставили?

– Нет, это не в чартере случилось. Летел «Люфтганзой» то ли в Москву, то ли в Стамбул.