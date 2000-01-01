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    Бундеслига. «Бавария» победила «Вердер», Филипп помог «Вольфсбургу» разгромить «Шальке»

    «Бавария» укрепилась на первом месте в чемпионате Германии. На чужом поле обыгран «Вердер».

    Вратарь баварцев Мануэль Нойер победил «Вердер» в 21-й раз. Ни один другой игрок в истории Бундеслиги не побеждал одного соперника чаще.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Вольфсбург – Шальке – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мустафи, 32 (в свои ворота); 2:0 – Вегхорст, 51; 3:0 – Баку, 58; 4:0 – Брекало, 64; 5:0 – Филипп, 79.

    Вердер – Бавария – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Горецка, 22; 0:2 – Гнабри, 35; 0:3 – Левандовски, 67; 1:3 – Фуллкруг, 86.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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