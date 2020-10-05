Кирьяков: «При Филиппе «Динамо» играло вдесятером. Человек отбывал номер и пешочком ходил по полю»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением об игре Максимилиана Филиппа за московский клуб.

«При нем «Динамо» играло вдесятером, человек просто отбывал номер и пешочком ходил по полю. Интересно, как он будет выглядеть в «Вольфсбурге». Там уже пешочком не походишь. И зритель вперед погонит, и спрос будет другой. Говорю об этом, опираясь на собственный опыт.

Там такие дела не пройдут, там нужно выкладываться на сто процентов не только в матчах, но и в тренировочном процессе. Если же подобные истории повторятся, то с ним быстро разберутся – посадят в запас или отправят еще куда-нибудь.

Поэтому я двумя руками «за» то, что парня отправили. Было видно, что Филипп то ли не хотел, то ли не мог, что влияло на результаты «Динамо», – сказал Кирьяков в интервью Sportbox.