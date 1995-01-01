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    Кирьяков: «При Филиппе «Динамо» играло вдесятером. Человек отбывал номер и пешочком ходил по полю»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением об игре Максимилиана Филиппа за московский клуб.

    «При нем «Динамо» играло вдесятером, человек просто отбывал номер и пешочком ходил по полю. Интересно, как он будет выглядеть в «Вольфсбурге». Там уже пешочком не походишь. И зритель вперед погонит, и спрос будет другой. Говорю об этом, опираясь на собственный опыт.

    Там такие дела не пройдут, там нужно выкладываться на сто процентов не только в матчах, но и в тренировочном процессе. Если же подобные истории повторятся, то с ним быстро разберутся – посадят в запас или отправят еще куда-нибудь.

    Поэтому я двумя руками «за» то, что парня отправили. Было видно, что Филипп то ли не хотел, то ли не мог, что влияло на результаты «Динамо», – сказал Кирьяков в интервью Sportbox.

    • Немец ушел на правах аренды в «Вольфсбург».
    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Он провел за московский клуб 29 матчей и забил 9 голов.

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    Источник: Sportbox

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