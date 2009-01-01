Kicker: «Вольфсбург» возобновил интерес к Филиппу

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп находится в сфере интересов «Вольфсбурга», пишет Kicker.

Немецкий клуб хотел приобрести нападающего прошлым летом, но отказался от планов по его приобретению, так как форвард Йосип Брекало решил остаться в команде.

Препятствием для «Вольфсбурга» может стать сумма возможного перехода Филиппа: если «Динамо» запросит за игрока 20 миллионов евро (столько москвичи заплатили за немца), то клуб Бундеслиги вряд ли потянет такую сумму.

Интерес к Филиппу также проявляет «Штутгарт».