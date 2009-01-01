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    Kicker: «Вольфсбург» возобновил интерес к Филиппу

    Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп находится в сфере интересов «Вольфсбурга», пишет Kicker.

    Немецкий клуб хотел приобрести нападающего прошлым летом, но отказался от планов по его приобретению, так как форвард Йосип Брекало решил остаться в команде.

    Препятствием для «Вольфсбурга» может стать сумма возможного перехода Филиппа: если «Динамо» запросит за игрока 20 миллионов евро (столько москвичи заплатили за немца), то клуб Бундеслиги вряд ли потянет такую сумму.

    Интерес к Филиппу также проявляет «Штутгарт».

    • Футболист перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1279

      Retiremen_VMF 35 секунд назад

      Ну если Динамо сольет этого футболера, неделю будут баян рвать!

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