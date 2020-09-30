Kicker: «Вольфсбург» возобновил интерес к Филиппу

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп находится в сфере интересов «Вольфсбурга», пишет Kicker.

Препятствием для немецкого клуба может стать сумма возможного перехода Филиппа: если «Динамо» запросит за игрока 20 миллионов евро (столько москвичи заплатили за игрока), то клуб Бундеслиги вряд ли потянет такую сумму.

«Вольфсбург» хотел купить нападающего прошлым летом, но отказался от планов по его приобретению, так как форвард Йосип Брекало решил остаться в команде.

Интерес к Филиппу также проявляет «Штутгарт».