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    Шварц – о Филиппе: «Одно из легионерских мест в заявке «Динамо» запланировано для него»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что в следующем сезоне нападающий Максимилиан Филипп будет играть за московскую команду.

    – «Динамо» отдало в аренду в «Вольфсбург» Филиппа. «Волки» вряд ли воспользуются опцией выкупа. Какие ваши планы по поводу этого футболиста?

    – Я в курсе по поводу опции выкупа, поэтому надо подождать. Максимилиан – топ-игрок с очень хорошими качествами. Хорошие исполнители нам нужны.

    В России можно иметь восемь легионеров в заявке – одна из этих позиций запланирована для Филиппа.

    • В составе «Вольфсбурга» Филипп забил три гола и сделал два ассиста в 22 матчах.
    • Летом 2019 года «Динамо» купило немца за 20 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3083

      neim 7 минут назад

      Теперь Динамо будет таскать этот "чемодан без ручки" до 2023 года. Самим не нужен, продать некому, в аренду тоже едва кто возьмёт. Печаль.

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