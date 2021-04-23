Шварц – о Филиппе: «Одно из легионерских мест в заявке «Динамо» запланировано для него»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что в следующем сезоне нападающий Максимилиан Филипп будет играть за московскую команду.

– «Динамо» отдало в аренду в «Вольфсбург» Филиппа. «Волки» вряд ли воспользуются опцией выкупа. Какие ваши планы по поводу этого футболиста?

– Я в курсе по поводу опции выкупа, поэтому надо подождать. Максимилиан – топ-игрок с очень хорошими качествами. Хорошие исполнители нам нужны.

В России можно иметь восемь легионеров в заявке – одна из этих позиций запланирована для Филиппа.