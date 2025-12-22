Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 23 декабря 2025 с коэффициентом 1.57

22 декабря 2025 8:24
Арсенал - Кристал Пэлас
23 дек. 2025, вторник 23:00 | Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

23 декабря в Лондоне состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Стадия плей-офф повышает цену каждой ошибки, однако текущая форма команд и их очные встречи указывают на заметное преимущество хозяев. «Арсенал» стабильно проходит зимний отрезок сезона, демонстрируя организованную игру в обороне и высокую реализацию моментов, тогда как «Кристал Пэлас» действует нестабильно и регулярно допускает провалы в защите.

«Арсенал»

Лондонский клуб подходит к четвертьфиналу в хорошем тонусе. В последних пяти матчах «Арсенал» забил 9 мячей и пропустил всего 3, подтверждая баланс между атакой и обороной. Команда выиграла три последних встречи, а серия с голами достигла 22 матчей подряд. В Кубке лиги «Арсенал» традиционно делает ставку на контроль темпа и давление через фланги, что особенно эффективно против соперников, испытывающих сложности при позиционной защите.

«Кристал Пэлас»

Гости подходят к матчу с противоречивыми результатами. С одной стороны, «Кристал Пэлас» забивает в 8 из 10 последних матчей и в среднем отличался 1.6 раза за игру. С другой – оборона остается уязвимой: 10 пропущенных мячей за 5 встреч и серия из трех матчей с пропущенными голами подряд. В играх против команд топ-уровня «Пэлас» часто теряет компактность и позволяет создавать слишком много моментов у своих ворот.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Забивает в 22 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает «Кристал Пэлас» в 8 последних очных встречах

«Кристал Пэлас»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Личные встречи
59% (16)
30% (8)
11% (3)
56
Забитых мячей
31
2.07
В среднем за матч
1.15
5:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
1 : 1
23.12.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
1 : 0
26.10.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2 : 2
23.04.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
1 : 5
21.12.2024
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
3 : 2
18.12.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
5 : 0
20.01.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
21.08.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
4 : 1
19.03.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
05.08.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
3 : 0
04.04.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 2
18.10.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
19.05.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0 : 0
14.01.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
11.01.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
2 : 2
27.10.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
2 : 3
21.04.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
28.10.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4 : 1
20.01.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
28.12.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
3 : 0
10.04.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2 : 0
01.01.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
1 : 1
17.04.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
16.08.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
21.02.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
16.08.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 0
02.02.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
26.10.2013
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

С учетом текущей формы, статистики личных встреч и характера кубкового противостояния, «Арсенал» выглядит более готовым к выходу в полуфинал. Хозяева стабильно забивают, надежнее действуют в обороне и умеют контролировать ход матча. «Кристал Пэлас» способен ответить голом, но удержать равенство на дистанции будет сложно.

Прогноз:

  • Победа «Арсенала» в основное время – коэффициент 1.57
  • Тотал матча больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.57
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Кубок лиги Кристал Пэлас Арсенал
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 