23 декабря в Лондоне состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Стадия плей-офф повышает цену каждой ошибки, однако текущая форма команд и их очные встречи указывают на заметное преимущество хозяев. «Арсенал» стабильно проходит зимний отрезок сезона, демонстрируя организованную игру в обороне и высокую реализацию моментов, тогда как «Кристал Пэлас» действует нестабильно и регулярно допускает провалы в защите.

«Арсенал»

Лондонский клуб подходит к четвертьфиналу в хорошем тонусе. В последних пяти матчах «Арсенал» забил 9 мячей и пропустил всего 3, подтверждая баланс между атакой и обороной. Команда выиграла три последних встречи, а серия с голами достигла 22 матчей подряд. В Кубке лиги «Арсенал» традиционно делает ставку на контроль темпа и давление через фланги, что особенно эффективно против соперников, испытывающих сложности при позиционной защите.

«Кристал Пэлас»

Гости подходят к матчу с противоречивыми результатами. С одной стороны, «Кристал Пэлас» забивает в 8 из 10 последних матчей и в среднем отличался 1.6 раза за игру. С другой – оборона остается уязвимой: 10 пропущенных мячей за 5 встреч и серия из трех матчей с пропущенными голами подряд. В играх против команд топ-уровня «Пэлас» часто теряет компактность и позволяет создавать слишком много моментов у своих ворот.

Факты о командах

«Арсенал»

Забивает в 22 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает «Кристал Пэлас» в 8 последних очных встречах

«Кристал Пэлас»

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

С учетом текущей формы, статистики личных встреч и характера кубкового противостояния, «Арсенал» выглядит более готовым к выходу в полуфинал. Хозяева стабильно забивают, надежнее действуют в обороне и умеют контролировать ход матча. «Кристал Пэлас» способен ответить голом, но удержать равенство на дистанции будет сложно.

Прогноз: