Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 21 декабря 2024
Кристал Пэлас
21.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
11'
И. Сарр
6'
Г. Жезус
14'
Г. Жезус
38'
К. Хаверц
60'
Г. Мартинелли
84'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
86'
Замена
И. Нванери
️️️️
Г. Жезус
86'
Замена
М. Мерино
️️️️
Х. Тимбер
84'
ГОЛ! 1:5!
Д. Райс
Пас отдал
Р. Калафьори
Замена
К. Кпорха
️️️️
Н. Клайн
81'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ж. Матета
81'
Желтая карточка
Н. Клайн
79'
Замена
Д. Девенни
️️️️
У. Хьюз
69'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Ж. Лерма
68'
Желтая карточка
М. Гехи
64'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Д. Камада
61'
60'
ГОЛ! 1:4!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Д. Райс
58'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
М. Льюис-Скелли
58'
Замена
Д. Райс
️️️️
К. Хаверц
38'
ГОЛ! 1:3!
К. Хаверц
36'
Желтая карточка
Х. Тимбер
31'
Желтая карточка
Габриэль
24'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Б. Сака
14'
ГОЛ! 1:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Т. Парти
ГОЛ! 1:1!
И. Сарр
Пас отдал
Т. Митчелл
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
17
Клайн
19
Хьюз
8
Лерма
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
3-1-1-3-2
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Жезус
17
Клайн
58
Кпорха
58
Кпорха
17
Клайн
14
Матета
27
Шлупп
27
Шлупп
14
Матета
8
Лерма
28
Дукур
28
Дукур
8
Лерма
19
Хьюз
13
Девенни
13
Девенни
19
Хьюз
18
Камада
9
Нкетиа
9
Нкетиа
18
Камада
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
29
Хаверц
41
Райс
41
Райс
29
Хаверц
12
Тимбер
23
Мерино
23
Мерино
12
Тимбер
9
Жезус
18
Нванери
18
Нванери
9
Жезус
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
391
546
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
2.88
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Арсенал
АПЛ. «Арсенал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя
Вчера, 21:28
1
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Кристал Пэлас» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
«Кристал Пэлас» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
27 ноября
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
АПЛ. «Арсенал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя
Вчера, 21:28
1
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 18:20
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+