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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 10 апреля 2017
Кристал Пэлас
10.04.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
17'
Э. Таунсенд
63'
Й. Кабай
68'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
Замена
Д. Делэйни
️️️️
В. Заа
88'
Замена
М. Фламини
️️️️
Л. Миливойевич
82'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Й. Кабай
74'
70'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Миливойевич
68'
ГОЛ! 2:0!
Й. Кабай
63'
60'
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
59'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Эль-Ненни
22'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
ГОЛ! 1:0!
Э. Таунсенд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
АП
19
Лука Миливойевич
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
12
Сахо
16
Келли
27
Шлупп
29
Кабай
19
Миливойевич
10
Заа
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Бельерин
13
Мустафи
3
Паулиста
18
Монреаль
34
Джака
6
Эль-Ненни
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
10
Заа
17
Делэйни
17
Делэйни
10
Заа
29
Кабай
11
МакАртур
11
МакАртур
29
Кабай
19
Миливойевич
20
Фламини
20
Фламини
19
Миливойевич
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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