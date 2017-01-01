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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 01 января 2017
Арсенал
01.01.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
17'
О. Жиру
56'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
90'
Желтая карточка
Д. Томкинс
Желтая карточка
Н. Монреаль
83'
77'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Бентеке
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Ивоби
77'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Лукас
72'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Эль-Ненни
72'
71'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Э. Таунсенд
65'
Замена
Д. Матч
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 2:0!
А. Ивоби
56'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Санчес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ПП
7
Лукас
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
29
Йоан Кабай
АП
40
Джейсон Панчеон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Чех
18
Монреаль
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
4
Санчес
9
Жиру
7
Лукас
4-2-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
5
Томкинс
16
Келли
40
Панчеон
20
Фламини
25
Таунсенд
29
Кабай
10
Заа
20
Бентеке
6
Эль-Ненни
13
Коклен
13
Коклен
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
7
Лукас
21
Рэмзи
21
Рэмзи
7
Лукас
29
Кабай
77
Матч
77
Матч
29
Кабай
25
Таунсенд
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
20
Бентеке
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
20
Бентеке
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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