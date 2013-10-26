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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 26 октября 2013
Кристал Пэлас
26.10.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
47'
М. Артета (П)
87'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
87'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Б. Беннэн
77'
72'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
С. Касорла
Замена
Д. Кебе
️️️️
А. Гедиура
71'
68'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Гнабри
65'
Красная карточка
М. Артета
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Томас
57'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Артета
8'
Замена
С. Гнабри
️️️️
М. Фламини
7'
Травма
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ОП
15
Майл Йединак
(К)
ОП
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-3-1
1
Сперони
21
Мокси
39
Гэббидон
17
Делэйни
25
Уорд
15
Дикгакой
15
Йединак
7
Томас
6
Гедиура
10
Беннэн
27
Шамах
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
20
Фламини
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
7
Томас
11
Боласи
11
Боласи
7
Томас
6
Гедиура
0
Кебе
0
Кебе
6
Гедиура
10
Беннэн
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Беннэн
8
Касорла
18
Монреаль
18
Монреаль
8
Касорла
Гнабри
10
Уилшир
10
Уилшир
Гнабри
20
Фламини
7
Гнабри
7
Гнабри
20
Фламини
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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