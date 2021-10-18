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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 18 октября 2021
Арсенал
18.10.2021, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
8'
П. Обамеянг
90+5'
А. Ляказетт
50'
К. Бентеке
73'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:2!
А. Ляказетт
90'
+5
82'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
О. Эдуард
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Т. Парти
81'
73'
ГОЛ! 1:2!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Олисе
71'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
67'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Эдегор
67'
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Ж. Айю
Замена
А. Локонга
️️️️
Б. Сака
46'
42'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Желтая карточка
Б. Сака
42'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-3-2
32
Рэмсдейл
63
Тирни
6
Габриэль
4
Уайт
5
Томиясу
18
Парти
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Сака
7
Обамеянг
19
Пепе
4-3-3
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Галлахер
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Айю
20
Бентеке
29
Эдуард
7
Сака
6
Локонга
6
Локонга
7
Сака
18
Парти
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Парти
8
Эдегор
91
Ляказетт
91
Ляказетт
8
Эдегор
29
Эдуард
5
Томкинс
5
Томкинс
29
Эдуард
19
Миливойевич
8
Куяте
8
Куяте
19
Миливойевич
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
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