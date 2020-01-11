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Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 11 января 2020
Кристал Пэлас
11.01.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
54'
Ж. Айю
12'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
90'
+2
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Ляказетт
90'
Желтая карточка
А. Ляказетт
Желтая карточка
Д. Томкинс
85'
Желтая карточка
Д. МакКарти
71'
70'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Озил
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Майер
68'
67'
Красная карточка
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:1!
Ж. Айю
Пас отдал
Ш. Куяте
54'
51'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
46'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Л. Торрейра
44'
Желтая карточка
Н. Пепе
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
3-2-2-2-1
13
Гуаита
24
Кэхилл
5
Томкинс
16
Келли
44
Ридевальд
8
Куяте
16
МакКарти
11
МакАртур
10
Заа
7
Майер
10
Айю
3-2-1-1-3
1
Лено
19
Папастатопулос
4
Луис
23
Колашинац
34
Торрейра
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
19
Пепе
7
Майер
23
Тосун
23
Тосун
7
Майер
91
Ляказетт
17
Нелсон
17
Нелсон
91
Ляказетт
34
Торрейра
1
Мартинес
1
Мартинес
34
Торрейра
10
Озил
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Озил
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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