Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 20 января 2018
Арсенал
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
6'
Н. Монреаль
10'
А. Ивоби
13'
Л. Косиельни
22'
А. Ляказетт
78'
Л. Миливойевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
78'
ГОЛ! 4:1!
Л. Миливойевич
Пас отдал
К. Бентеке
ГОЛ! 4:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Озил
22'
ГОЛ! 3:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
Н. Монреаль
13'
ГОЛ! 2:0!
А. Ивоби
Пас отдал
Н. Монреаль
10'
ГОЛ! 1:0!
Н. Монреаль
Пас отдал
Г. Джака
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-2-2-1
1
Чех
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
2
Бельерин
34
Джака
10
Уилшир
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
10
Озил
91
Ляказетт
4-4-1-1
13
Хеннесси
27
Фосу-Менса
16
Келли
5
Томкинс
15
ван Анхолт
29
Кабай
20
Сако
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
20
Бентеке
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Арсенал
Кристал Пэлас
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+