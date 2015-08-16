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Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 16 августа 2015
Кристал Пэлас
16.08.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
28'
Д. Уорд
16'
О. Жиру
55'
Д. Делэйни (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
83'
Замена
К. Гиббс
️️️️
М. Озил
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. МакАртур
80'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
В. Заа
76'
75'
Замена
М. Артета
️️️️
А. Санчес
64'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Коклен
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Делэйни
Замена
Д. Матч
️️️️
Я. Боласи
46'
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
+1
41'
Желтая карточка
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. МакАртур
28'
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-4-1-1
29
МакКарти
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
29
Кабай
11
Боласи
40
Панчеон
10
Заа
13
Уикхэм
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
11
Боласи
77
Матч
77
Матч
11
Боласи
10
Заа
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
10
Заа
11
МакАртур
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
11
МакАртур
10
Озил
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Озил
4
Санчес
8
Артета
8
Артета
4
Санчес
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Футбол 1
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