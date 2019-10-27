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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 27 октября 2019
Арсенал
27.10.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
7'
С. Папастатопулос
9'
Д. Луис
32'
Л. Миливойевич (П)
52'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
Желтая карточка
М. Гендузи
90'
+7
90'
+4
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ш. Куяте
81'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Тирни
75'
Замена
Б. Сака
️️️️
Г. Джака
61'
52'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Айю
Пас отдал
Д. МакАртур
Желтая карточка
К. Чамберс
51'
32'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Миливойевич
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
9'
ГОЛ! 1:0!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Г. Джака
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Букайо Сака
ПВ
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-3
1
Лено
63
Тирни
19
Папастатопулос
4
Луис
12
Чамберс
34
Джака
6
Гендузи
25
Себальос
91
Ляказетт
7
Обамеянг
19
Пепе
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
25
Уорд
5
Томкинс
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
63
Тирни
23
Колашинац
23
Колашинац
63
Тирни
34
Джака
7
Сака
7
Сака
34
Джака
8
Куяте
16
МакКарти
16
МакКарти
8
Куяте
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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