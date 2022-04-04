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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 04 апреля 2022
Кристал Пэлас
04.04.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
16'
Ж. Матета
24'
Ж. Айю
74'
В. Заа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Куяте
80'
77'
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Айю
76'
75'
Замена
А. Локонга
️️️️
Т. Парти
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Заа
74'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ж. Матета
69'
66'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
С. Соареш
53'
Желтая карточка
Т. Парти
46'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Н. Тавареш
ГОЛ! 2:0!
Ж. Айю
Пас отдал
Й. Андерсен
24'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Й. Андерсен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Букайо Сака
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гуаита
3
Митчелл
6
Гехи
2
Андерсен
17
Клайн
8
Куяте
8
Галлахер
10
Заа
27
Шлупп
10
Айю
14
Матета
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
21
Соареш
4
Уайт
6
Габриэль
17
Тавареш
34
Джака
18
Парти
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
14
Матета
11
МакАртур
11
МакАртур
14
Матета
8
Куяте
19
Миливойевич
19
Миливойевич
8
Куяте
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
18
Парти
6
Локонга
6
Локонга
18
Парти
21
Соареш
9
Нкетиа
9
Нкетиа
21
Соареш
17
Тавареш
7
Мартинелли
7
Мартинелли
17
Тавареш
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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