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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 20 января 2024
Арсенал
20.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
5 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
11'
Габриэль
37'
Д. Хендерсон (АГ)
59'
Л. Троссард
90+4'
Г. Мартинелли
90+5'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
ГОЛ! 5:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Жоржиньо
90'
+5
ГОЛ! 4:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Э. Нкетиа
90'
+4
87'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
М. Гехи
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Габриэль
81'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
81'
76'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Н. Клайн
76'
Замена
М. Франка
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Райс
73'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
К. Хаверц
69'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
69'
68'
Замена
Д. Озо
️️️️
У. Хьюз
ГОЛ! 3:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Г. Жезус
59'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Хендерсон
37'
ГОЛ! 1:0!
Габриэль
Пас отдал
Д. Райс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
3-2-3-1-1
1
Хендерсон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
17
Клайн
3
Митчелл
19
Хьюз
8
Лерма
27
Шлупп
10
Эзе
14
Матета
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
41
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
41
Райс
29
Хаверц
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
29
Хаверц
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
6
Гехи
5
Томкинс
5
Томкинс
6
Гехи
19
Хьюз
4
Озо
4
Озо
19
Хьюз
17
Клайн
8
Ахамада
8
Ахамада
17
Клайн
27
Шлупп
26
Франка
26
Франка
27
Шлупп
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
26
Сэм Джонстон
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
12
Офсайды
5
2
Количество передач
559
360
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
8
9
xG (ожидаемые голы)
3.07
0.34
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
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