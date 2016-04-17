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Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 17 апреля 2016
Арсенал
17.04.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
45+1'
А. Санчес
81'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Эль-Ненни
84'
81'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
Пас отдал
Э. Адебайор
75'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Панчеон
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
75'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Ивоби
75'
73'
Желтая карточка
С. Данн
64'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Уикхэм
57'
Желтая карточка
Д. Ледли
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Уэлбек
45'
+1
45'
Замена
Б. Сако
️️️️
М. Йединак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чех
18
Монреаль
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
10
Озил
18
Уэлбек
4
Санчес
4-5-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
16
Ледли
11
Боласи
29
Кабай
40
Панчеон
15
Йединак
13
Уикхэм
17
Ивоби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
17
Ивоби
6
Эль-Ненни
32
Уолкотт
32
Уолкотт
6
Эль-Ненни
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
15
Йединак
20
Сако
20
Сако
15
Йединак
40
Панчеон
10
Заа
10
Заа
40
Панчеон
13
Уикхэм
25
Адебайор
25
Адебайор
13
Уикхэм
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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