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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 21 апреля 2019
Арсенал
21.04.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
47'
М. Озил
77'
П. Обамеянг
17'
К. Бентеке
61'
В. Заа
69'
Д. МакАртур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Ш. Мустафи
85'
81'
Желтая карточка
Д. Уорд
80'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
М. Майер
78'
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Бентеке
ГОЛ! 2:3!
П. Обамеянг
77'
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. МакАртур
Пас отдал
С. Данн
Желтая карточка
М. Гендузи
68'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Эль-Ненни
68'
Желтая карточка
М. Озил
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
Пас отдал
К. Бентеке
ГОЛ! 1:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Ляказетт
47'
Замена
А. Ивоби
️️️️
К. Мавропанос
46'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
К. Дженкинсон
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Миливойевич
Желтая карточка
К. Мавропанос
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Костас Мавропанос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лено
3
Мавропанос
13
Мустафи
6
Косиельни
23
Колашинац
6
Дженкинсон
6
Эль-Ненни
6
Гендузи
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
4-1-2-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
16
Келли
24
Данн
29
Ван-Биссака
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
7
Майер
10
Заа
20
Бентеке
6
Эль-Ненни
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Эль-Ненни
6
Дженкинсон
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Дженкинсон
3
Мавропанос
17
Ивоби
17
Ивоби
3
Мавропанос
7
Майер
25
Таунсенд
25
Таунсенд
7
Майер
20
Бентеке
10
Айю
10
Айю
20
Бентеке
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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