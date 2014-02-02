Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 02 февраля 2014
Арсенал
02.02.2014, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
48'
А. Окслэд-Чемберлен
73'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
Желтая карточка
П. Мертезакер
86'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
О. Жиру
84'
Замена
К. Гиббс
️️️️
М. Озил
84'
83'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Шамах
ГОЛ! 2:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
О. Жиру
73'
Замена
Т. Росицки
️️️️
Л. Подольски
71'
68'
Желтая карточка
Д. Делэйни
56'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
К. Джером
ГОЛ! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
С. Касорла
48'
41'
Желтая карточка
М. Йединак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
2
Джонатан Парр
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
11
Янник Боласи
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
35
Гедион Зелалем
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
10
Подольски
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
9
Жиру
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
39
Гэббидон
2
Парр
11
Боласи
15
Йединак
15
Дикгакой
40
Панчеон
35
Джером
27
Шамах
10
Озил
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Озил
10
Подольски
10
Росицки
10
Росицки
10
Подольски
9
Жиру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Жиру
35
Джером
10
Беннэн
10
Беннэн
35
Джером
27
Шамах
34
Гэйл
34
Гэйл
27
Шамах
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
35
Гедион Зелалем
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
35
Гедион Зелалем
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Кристал Пэлас
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+