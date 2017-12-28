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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 28 декабря 2017
Кристал Пэлас
28.12.2017, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
49'
Э. Таунсенд
89'
Д. Томкинс
25'
Ш. Мустафи
62'
А. Санчес
66'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
ГОЛ! 2:3!
Д. Томкинс
Пас отдал
Э. Таунсенд
89'
66'
ГОЛ! 1:3!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Уилшир
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
В. Заа
49'
Желтая карточка
В. Заа
45'
+2
29'
Желтая карточка
К. Чамберс
25'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мустафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
3-4-2-1
1
Сперони
5
Томкинс
24
Данн
16
Келли
27
Шлупп
19
Миливойевич
29
Кабай
20
Лофтус-Чик
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
3-3-1-1-2
1
Чех
13
Мустафи
6
Косиельни
12
Чамберс
2
Бельерин
34
Джака
23
Колашинац
10
Уилшир
10
Озил
91
Ляказетт
4
Санчес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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