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Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 21 февраля 2015
Кристал Пэлас
21.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
90+4'
Г. Мюррэй
8'
С. Касорла (П)
45+1'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
ГОЛ! 1:2!
Г. Мюррэй
90'
+4
89'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
А. Санчес
85'
Желтая карточка
К. Чамберс
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Ледли
80'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Гэйл
79'
77'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Д. Уэлбек
76'
Замена
Т. Росицки
️️️️
М. Озил
Замена
Я. Боласи
️️️️
Ф. Кэмпбелл
57'
56'
Желтая карточка
О. Жиру
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
28'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
Д. Матч
19'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Касорла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-3-1-2
1
Сперони
24
Данн
17
Делэйни
27
Суаре
25
Уорд
77
Матч
16
Ледли
40
Панчеон
10
Заа
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
4-1-1-1-3
1
Оспина
12
Чамберс
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
10
Озил
18
Уэлбек
9
Жиру
4
Санчес
22
Кэмпбелл
11
Боласи
11
Боласи
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
39
Мюррэй
39
Мюррэй
34
Гэйл
16
Ледли
26
Амеоби
26
Амеоби
16
Ледли
18
Уэлбек
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Уэлбек
4
Санчес
3
Паулиста
3
Паулиста
4
Санчес
10
Озил
10
Росицки
10
Росицки
10
Озил
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Войцех Щесны
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Селхарст Парк
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