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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 21 августа 2023
Кристал Пэлас
21.08.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
54'
М. Эдегор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
Ш. Дукур
90'
+1
90'
Замена
А. Зинченко
️️️️
М. Эдегор
89'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Б. Сака
Замена
Д. Рак-Сакьи
️️️️
Д. Уорд
83'
79'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Э. Нкетиа
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Д. Шлупп
74'
70'
Замена
Габриэль
️️️️
Г. Мартинелли
67'
Вторая желтая
Т. Томиясу
60'
Желтая карточка
Т. Томиясу
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Эдегор
Желтая карточка
Ж. Айю
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-1-2-1-2
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
8
Лерма
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
3-1-1-3-2
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
2
Салиба
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Нкетиа
27
Шлупп
8
Ахамада
8
Ахамада
27
Шлупп
25
Уорд
17
Рак-Сакьи
17
Рак-Сакьи
25
Уорд
8
Эдегор
47
Зинченко
47
Зинченко
8
Эдегор
7
Сака
4
Кивиор
4
Кивиор
7
Сака
7
Мартинелли
6
Габриэль
6
Габриэль
7
Мартинелли
9
Нкетиа
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
9
Нкетиа
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Давид Райя
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
19
Леандро Троссард
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
19
Леандро Троссард
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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