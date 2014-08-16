Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 16 августа 2014
Арсенал
16.08.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
45'
Л. Косиельни
90'
А. Рэмзи
34'
Б. Хангеланд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
М. Дебюши
90'
89'
Вторая желтая
Д. Панчеон
89'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Я. Боласи
85'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Ф. Кэмпбелл
78'
Желтая карточка
М. Келли
76'
Замена
Д. Делэйни
️️️️
С. Данн
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Уилшир
69'
67'
Желтая карточка
М. Шамах
Замена
О. Жиру
️️️️
Я. Саного
62'
Желтая карточка
С. Касорла
60'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
К. Гиббс
54'
50'
Желтая карточка
Д. Панчеон
ГОЛ! 1:1!
Л. Косиельни
Пас отдал
А. Санчес
45'
Желтая карточка
К. Чамберс
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хангеланд
Пас отдал
Д. Панчеон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
16
Джо Ледли
ОП
15
Майл Йединак
ОП
40
Джейсон Панчеон
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
12
Чамберс
26
Дебюши
8
Артета
10
Уилшир
21
Рэмзи
8
Касорла
9
Саного
4
Санчес
4-2-2-2
1
Сперони
16
Келли
4
Хангеланд
24
Данн
25
Уорд
16
Ледли
15
Йединак
40
Панчеон
11
Боласи
27
Шамах
22
Кэмпбелл
3
Гиббс
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Гиббс
10
Уилшир
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
9
Саного
9
Жиру
9
Жиру
9
Саного
24
Данн
17
Делэйни
17
Делэйни
24
Данн
11
Боласи
7
О'Кифи
7
О'Кифи
11
Боласи
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Кристал Пэлас
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+