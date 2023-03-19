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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 19 марта 2023
Арсенал
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
28'
Г. Мартинелли
43'
Б. Сака
55'
Г. Джака
74'
Б. Сака
63'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Габриэль
86'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Г. Мартинелли
83'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Б. Уайт
83'
82'
Замена
️️️️
Д. Шлупп
82'
Замена
Э. Эзе
️️️️
М. Олисе
ГОЛ! 4:1!
Б. Сака
Пас отдал
К. Тирни
74'
65'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Л. Миливойевич
65'
Замена
Ж. Айю
️️️️
О. Эдуард
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
65'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Троссард
65'
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Шлупп
59'
Желтая карточка
Д. Томкинс
ГОЛ! 3:0!
Г. Джака
Пас отдал
Л. Троссард
55'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
Б. Уайт
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик МакКарти
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
24
Ройлль Уолтерс
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
6
Холдинг
4
Уайт
6
Габриэль
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
19
Троссард
4-1-2-2-1
41
Уитворт
25
Уорд
5
Томкинс
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
19
Миливойевич
27
Шлупп
17
Олисе
10
Заа
29
Эдуард
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
4
Уайт
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
4
Уайт
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
19
Миливойевич
19
Хьюз
19
Хьюз
19
Миливойевич
17
Олисе
10
Эзе
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
10
Айю
10
Айю
29
Эдуард
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик МакКарти
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Патрик МакКарти
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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