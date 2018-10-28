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Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 28 октября 2018
Кристал Пэлас
28.10.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
45+1'
Л. Миливойевич (П)
83'
Л. Миливойевич (П)
51'
Г. Джака
56'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
М. Гендузи
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Ш. Куяте
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Миливойевич
83'
79'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
78'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
П. Обамеянг
68'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Озил
Замена
А. Серлот
️️️️
Ж. Айю
64'
Замена
М. Майер
️️️️
Д. МакАртур
61'
56'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
51'
ГОЛ! 1:1!
Г. Джака
46'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Э. Бельерин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Миливойевич
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Айю
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
3-2-1-2-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Холдинг
13
Мустафи
34
Торрейра
34
Джака
6
Гендузи
10
Озил
17
Ивоби
91
Ляказетт
7
Обамеянг
8
Куяте
40
Панчеон
40
Панчеон
8
Куяте
11
МакАртур
7
Майер
7
Майер
11
МакАртур
10
Айю
9
Серлот
9
Серлот
10
Айю
2
Бельерин
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
2
Бельерин
7
Обамеянг
21
Рэмзи
21
Рэмзи
7
Обамеянг
10
Озил
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Озил
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Петр Чех
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Петр Чех
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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