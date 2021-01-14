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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал - Кристал Пэлас: обзор матча 14 января 2021
Арсенал
14.01.2021, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кристал Пэлас
89'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
81'
81'
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Бентеке
Замена
Т. Парти
️️️️
Д. Себальос
69'
Желтая карточка
Д. Луис
67'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
65'
42'
Желтая карточка
Д. Томкинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
6
Холдинг
4
Луис
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
32
Смит-Роу
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-1-3-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
3
Митчелл
5
Томкинс
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Эзе
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
25
Себальос
18
Парти
18
Парти
25
Себальос
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
2
Мэйтленд-Найлс
19
Пепе
19
Пепе
2
Мэйтленд-Найлс
19
Миливойевич
16
МакКарти
16
МакКарти
19
Миливойевич
20
Бентеке
10
Айю
10
Айю
20
Бентеке
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
10
Виллиан
ЛВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
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