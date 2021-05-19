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Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас - Арсенал: обзор матча 19 мая 2021
Кристал Пэлас
19.05.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
62'
К. Бентеке
35'
Н. Пепе
90+1'
Г. Мартинелли
90+5'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Арсенал
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Н. Пепе
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Мартинелли
Пас отдал
М. Эдегор
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакКарти
82'
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Бентеке
78'
78'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Т. Парти
78'
Замена
Г. Джака
️️️️
К. Тирни
65'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Б. Сака
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Таунсенд
62'
37'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
К. Бентеке
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
К. Тирни
Желтая карточка
Д. Шлупп
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
3
Митчелл
5
Томкинс
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
16
МакКарти
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-2-2-2
1
Лено
12
Чамберс
6
Холдинг
6
Габриэль
63
Тирни
6
Эль-Ненни
18
Парти
7
Сака
32
Смит-Роу
19
Пепе
7
Обамеянг
16
МакКарти
44
Ридевальд
44
Ридевальд
16
МакКарти
20
Бентеке
10
Айю
10
Айю
20
Бентеке
63
Тирни
34
Джака
34
Джака
63
Тирни
7
Сака
8
Эдегор
8
Эдегор
7
Сака
18
Парти
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Парти
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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